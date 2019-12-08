فرنسا تهدد واشنطن برد قوي حال فرضت ضرائب على منتجاتها

2019/12/08 | 18:25 - المصدر: العهد نيوز

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هدد وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، برد قوي وحازم، إذا فرضت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقوبات على بعض المنتجات الفرنسية، مؤكدًا أن

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