فريد العليبي - التونسيون ومدرسة التاريخ.

2019/12/08 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فريد_العليبي يسود اعتقاد لدى أكثر التونسيين أن بلدهم الآن في أسوء أيامه ، لما عليه وضعهم السياسي من بؤس ، وحالتهم الاقتصادية الاجتماعية من اضطراب ، ويتفاقم لديهم الخوف من المستقبل ، ولكنهم رغم ذلك يتعلمون دروس التاريخ ويرسمون طريقهم الى الحرية ، فقد اتسع نطاق تجاربهم السياسية خلال السنوات الأخيرة واصبح ايقاعها أسرع فأسرع ، ففي زمن الانتفاضات تُطوى السنوات طيا وتمر الأيام مُرور السحاب ، وكلما تراكمت ......

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