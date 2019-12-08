2019/12/08 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

شهدت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، أمس، أمام مونبلييه ضمن منافسات الجولة رقم 17 من الدوري الفرنسي الممتاز وانتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، خلافًا بين مهاجم سان جيرمان كيليان مبابي وبين مدرب الفريق، وذلك بعد استبداله في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة وإشراك الكاميروني ماكسيم تشوبو موتينج بدلًا منه.

وغادر مبابي الملعب غاضبًا، ورفض تحية توخيل متجهًا ناحية مقاعد البدلاء بالرغم من سلامه على بعض أعضاء الطاقم الفني المساعد وزملائه بالفريق.

ولم تكن تلك الواقعة هي الأولى مع مبابي، فقد غضب أيضًا من استبداله في مباراة الجولة السابقة أمام نانت قبل نحو 15 دقيقة من النهاية، حيث نزل بدلًا منه حينها الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

بغداد اليوم – متابعة

حذف نجم برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي اسم ريال مدريد من قمة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للهاتريك في تاريخ الليغا، والتي كانت تعرف وجود الميرينجي في شخص لاعبه السابق كريستيانو رونالدو بالتساوي مع ميسي برصيد 34 ث

بغداد اليوم/ متابعة

علّق مدرب مايوركا فيسنتي مورينو، على لقطته المثيرة للجدل مع ليونيل ميسي، والتي شهدت مشادة بينهما، إثر خطأ في وسط الملعب.

وتناول مورينو في حديث للصحفيين عقب المباراة التي جمعت فريقه ببرشلونة في الدوري الإسباني، السبت، هذه الل

بغداد اليوم- متابعة

أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود، الأحد (8 كانون الأول 2019) أن خليجي 25 من بطولة كأس الخليج سيقام في العراق، وبدعم الجميع الدول المشاركة في البطولة الحالية.

وقال مسعود في تصريح صحفي إن "بطولة خ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مبابي يتجاهل مدرب باريس سان جيرمان ويخرج غاضبًا من الملعب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مبابي يتجاهل مدرب باريس سان جيرمان ويخرج غاضبًا من الملعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).