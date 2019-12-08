وزيرة بكوردستان تسجل شكوى على شركة زورت كتابا لاستيراد شحوم مجمدة

2019/12/08 | 18:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزير الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن قيامه بتسجيل شكوى لدى المحاكم ضد احدى الشركات بتهمة تزوير كتاب للوزارة لاستيراد الشحم الحيواني المجمد.وكتبت بيگرد طالباني على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) منشورا اشارت فيه الى انها سجلت شكوى لدى المحاكم من اجل اتخاذ اجراءات قانونية ضد من قام بتزوير كتاب باسم وزارة ووزير الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان.واضافت طالباني ان هذا الكتاب المزور كان يهدف لاستيراد كميات من الشحم الحيواني المجمد الى اقليم كوردستان.ووفقا لكتاب الوزارة فانها تطالب محكمة تحقيق اربيل لتحريك دعوى ضد شركة (انسكو) التي قامت بتزوير كتاب الوزارة.

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