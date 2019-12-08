2019/12/08 | 18:36 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الأحد، أن الجنيه المصري، يعد ثاني أفضل عملة في العالم من حيث القوة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاهرة: الجنيه المصري ثاني أفضل عملة في العالم ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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