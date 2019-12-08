2019/12/08 | 18:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حصلت الفرات نيوز على وثيقة لقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2018 والذي ينص على أن "يوم تحرير أرض العراق من عصابات داعش الارهابية والمصادف العاشر من كانون الاول يعد عيداً وطنياً وعطلة رسمية من كل عام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بهذه الوثيقة.. يوم الثلاثاء المقبل عطلة رسمية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بهذه الوثيقة.. يوم الثلاثاء المقبل عطلة رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).