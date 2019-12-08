هيئة دفاع البشير: يجب إعلان براءته وشكره على ما قدمه للشعب السوداني

2019/12/08 | 18:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

في المرافعة الختامية أمام محكمة الاستئناف، طالبت هيئة دفاع الرئيس السوداني السابق، عمر البشير بالبراءة له.

وترى هيئة دفاع البشير، ضرورة إعلان براءة الرئيس السابق، "وشكره على ما قدمه لهذا الشعب من عمل كبير، وحفاظه على المال العام"، حسب صحيفة الانتباهة السودانية.

وتابعت الهيئة أن البشير أنفق المال العام على القضايا الوطنية وعلى احتياجات البلاد.

ويجري القضاء السوداني، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، محاكمة للبشير في قضايا تتعلق بالفساد المالي والثراء الحرام التي تصل عقوباتها لأكثر من 10 أعوام.

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