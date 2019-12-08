الحشد يعلن نتائج الصفحتين الأولى والثانية من إرادة النصر” 7”

2019/12/08 | 18:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن مدير مديرية الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، اليوم الأحد، عن نتائج الصفحتين الأولى والثانية من المرحلة السابعة لعملية إرادة

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