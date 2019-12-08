نائب كردي: مواطنو الاقليم يعانون من ’’طغيان سياسي’’.. الوضع ليس افضل من بقية مناطق العراق

2019/12/08 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رأى رئيس كتلة الجيل الجديد، في مجلس النواب، رابون معروف، الأحد (08 كانون الأول، 2019) أن مواطني الإقليم يعانون من "طغيان سياسي"، فيما أشار الى أن الوضع ليس افضل من بقية مناطق العراق، على حد قوله.

وقال معروف، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "الوضع السياسي في إقليم كردستان ليس أفضل من بقية العراق"، مضيفا أن "الناس في المنطقة، يعانون من الطغيان السياسي والفساد والظلم لسنوات".

ولفت الى أن "حكومة إقليم كردستان تحتاج أيضا إلى إصلاح جذري".

بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو مجلس النواب باسم خشان، الاحد (8كانون الأول 2019)، الى محاسبة ومعاقبة قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، بعد اعفاءه من منصبه، بسبب ’’مجزرة الخلاني’’ يوم الجمعة الماضي.

وقال خشان،

بغداد اليوم-بغداد

قال القيادي في تحالف الفتح، محمد البياتي، الأحد (08 كانون الأول، 2019) ان هناك مساع لدى بعض القوى السياسية بمساعدة دولية لتشكيل حكومة جديدة في العراق موالية لإسرائيل وامريكا.

وقال البياتي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم - بغداد

رد الامين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الأحد (8 كانون الأول 2019) على عقوبات وزارة الخزانة الاميركية التي شملته مع 3 شخصيات عراقية اخرى.

وقال الخزعلي خلال ندوة أقيمت في مقر الأمانة العامة لحركة عصائب أهل الحق بالعاصمة

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