50 ألف كاميرا والطرف الثالث.. مشرق عباس

2019/12/08 | 19:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الصحفي مشرق عباس : حول جريمة الخلاني والسنك والطرف الثالث و50 الف كاميرا مراقبة اسئلة : 1: هل تمتلك القوى الامنية معلومات حاسمة عن الجهة التي نفذت مجزرة الخلاني ؟ بالاضافة الى المجازر السابقة؟ 2: من هي الجهات التي تمتلك المعلومات عن المنفذين ؟ اجوبة : 1: *تمتلك القوات الامنية في بغداد اكثر من […]

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