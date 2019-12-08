عجمان تجهّز الأولمبي لنهائيات تايلاند القارية

2019/12/08 | 19:04 - المصدر: الصباح

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روما / علي النعيمي

من المؤملِ أن تحط بعثة منتخبنا الأولمبي لكرة القدم مساء اليوم رحالها في مدينة عجمان الإماراتية للدخول في معسكر تحضيري للفترة من التاسع وحتى السادس والعشرين من الشهر الحالي بعد أن دخل الفريق في المرحلة الأخيرة من برنامجه الإعدادي المخصص لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما المؤمل اقامتها في تايلاند للفترة من الثامن وحتى السادس والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل.

وقال سردار محمد مدرب اللياقة في المنتخب الأولمبي في تصريح خص به «الصباح الرياضي «: ان « معسكر عجمان سيكون المحطة الأخيرة لرحلة إعداد المنتخب الأولمبي وسوف يستقر الجهاز التدريبي على الأسماء النهائية التي سوف تخوض البطولة القارية وسيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من هذا التجمع بعد الانتهاء من وضع التقييمات الأخيرة لكل لاعب بحسب أدواره ومستواه الفني « .

وأضاف ان « المعسكر سيشمل العديد من الوحدات التدريبية البدنية والخططية الصباحية والمسائية بحسب الخطة الموضوعة من الجهاز التدريبي كما تتخلله إقامة مباراتين تجريبيتين امام منتخبي الامارات واوزبكستان بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين الخططية ومعرفة المتطلبات التي يحتاجون اليها خلال مشوارهم القاري في نهائي كأس آسيا للمنتخبات تحت 23 عاما في بانكوك «.

وأشار إلى أن « الجهاز التدريبي يأمل في وضع اللمسات النهائية لأسلوب لعب الفريق وترسيخ الواجبات الخططية المتعددة للاعبين خلال الفترة الحالية فضلا عن تطبيق العديد من التمارين التي تتعلق بالمرونة التكتيكية المتعلقة بأنظمة اللعب والواجبات المتعددة لكل مركز من مراكز اللعب التي سوف يطبقها اللاعبون اذ من المؤمل ان تلتقي كتيبة شهد في السابع عشر من الشهر الحالي مع منتخب الإمارات بينما تختتم مبارياتها ضد أوزبكستان في السادس والعشرين من الشهر نفسه».

وبشأن أوراق اللاعبين مهند جعاز ولؤي العاني أوضح محمد أن « الروتين الحكومي المعقد حال دون تسجيل اللاعب مهند جعاز ضمن قائمة اللاعبين الخمسين التي أرسلت قبل أيام الى الاتحاد الاسيوي وبالتالي افتقد الفريق لمدافع مهم واساسي كان سوف يشكل علامة بارزة خلال البطولة».

وحيال اللاعب لؤي العاني أكد أن « لجنة العلاقات في اتحاد الكرة لا تزال تنتظر اشعاراً رسمياً من الاتحاد المغربي على الرغم من تسجيله ضمن كشوفات القائمة وسيتم حسم هذا الموضوع خلال الأيام المقبلة لكي يكون اللاعب جاهزاً لتمثيل المنتخبات الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة «.

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