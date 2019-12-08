الجوية يعسكر في تونس تحضيراً لملاقاة مولودية الجزائر

2019/12/08 | 19:04 - المصدر: الصباح

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بغداد / حيدر كاظم

باشرَ نادي القوة الجوية تحضيراته بعد وصوله يوم امس الى تونس استعدادا لملاقاة مولودية الجزائر في السادس عشر من الشهر الحالي ، ضمن اياب الدور الـ 16 من بطولة الاندية العربية (كأس محمد السادس) بكرة القدم ، ويطمح الصقور بالوصول الى الجاهزية التامة قبل المباراة الحاسمة التي ستقام خارج الديار.

وقال مشرف كرة الصقور مهدي جاسم : ان فريقه باشر تدريباته بعد الوصول الى تونس، مضيفا ان الجهاز الفني يطمح الى تجهيز اللاعبين بافضل صورة ممكنة لغاية انتهاء المعسكر التدريبي في الثالث عشر من الشهر الحالي، مبينا ان قائمة الجوية مكتملة بعد انضمام نجوم منتخبنا الوطني الذين شاركوا مؤخرا مع اسود الرافدين في بطولة كأس الخليج وهم ابراهيم بايش ومحمد قاسم واحمد ابراهيم وميثم جبار وشريف عبد الكاظم وبالتالي جميع الاوراق متاحة لايوب اوديشو وسيختار الانسب منها بغية تحقيق الهدف المنشود.

واوضح ان المعسكر التدريبي في تونس يتضمن اقامة مباراتين تجريبيتين مع ناديين تونسيين سيتم الكشف عنهما لاحقا، منوها بان الملاك التدريبي طلب اجراء لقاءات ودية من اجل رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين قبل السفر الى الجزائر ومقابلة فريقها (مولودية).

واشار جاسم الى ان مواجهة مولودية صعبة جدا لانها ستقام خارج الديار، فضلا عن قوة المنافس الذي يمتاز بامكانيات عالية ويضم اسماء لها ثقلها في الساحة العربية والافريقية، مبينا ان الصقور سيدخل المباراة بحثا عن العودة بنتيجة جيدة تضمن له الترشح الى الدور المقبل، لاسيما انه سيلعب بخياري الفوز او التعادل الايجابي اثر انتهاء لقاء الذهاب سلبيا.

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