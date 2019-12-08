سلة الناشئات بمواجهة لبنان في غرب آسيا

2019/12/08 | 19:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / احسان المرسومي

انطلقت يوم امس في قاعة الفيحاء بالعاصمة السورية دمشق بطولة منتخبات غرب اسيا للناشئات بكرة السلة من اعمار 16 عاما فما دون. وقال رئيس اتحاد غرب اسيا ورئيس الاتحاد العراقي للعبة حسين العميدي: إن ثلاثة منتخبات ستشارك في البطولة التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل، هي العراق ولبنان والبلد المضيف سوريا .

واضاف ان المؤتمر الفني جرى امس بحضور ممثلي المنتخبات، اذ لعبت ناشئاتنا امس مع سوريا ويخوض اليوم الاثنين لقاءه الثاني امام ناشئات لبنان، بينما تختتم المباريات الثلاثاء بمواجهة سوريا مع لبنان، مبينا ان منتخبنا اكمل تحضيراته في محافظة السليمانية.



واشار العميدي الى ان الحكم العراقي محمد حسن شعلان سيشارك في ادارة منافسات البطولة . من جهة اخرى اوضح الامين المالي للاتحاد مهند عبد الستار ان بطولة غرب اسيا للشباب المزمع اقامتها في ايران قد تأجلت من كانون الاول الى مطلع العام المقبل بسبب الاحتجاجات الجارية هناك، مبينا ان المنتخب يواصل تدريباته تحت قيادة المدرب محمد النجار في قاعة الشعب بواقع ثلاثة ايام اسبوعيا للاعبي المحافظات وخمسة ايام للاعبي بغداد.



وكان منتخب الناشئين قد دخل معسكرا تدريبيا في زاخو استمر اسبوعين خاض خلاله عدداً من المباريات التجريبية .

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