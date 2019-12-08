2019/12/08 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_أنور باقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي يصر الجيش على تنظيمها يوم 12 دجنبر القادم، تتصاعد حملة المقاطعة الشعبية لتلك الانتخابات، بما هي مناورة من نظام العصابات لإحكام قبضته على رقاب الشعب بإرساء ديكتاتوريته ونهب ثرواته بالفساد المعهود بعد أن هز جدورها الاندفاعة الثورية المنطلقة مند 22 فبراير 2019.الكثافة الجماهيرية الهائلة التي تكتسح كل يوم جمعة شوارع المدن (وصلت الى 42 جمعة حتى الآن......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد أنور - الجزائر: انتخابات العسكر على محك الرفض الشعبي العارم، ما التطورات المحتملة؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد أنور - الجزائر: انتخابات العسكر على محك الرفض الشعبي العارم، ما التطورات المحتملة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).