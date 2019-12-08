كميل داغر - لبنان: لا نَدَعَنَّ المارد المندفع في لبنان يعود إلى القمقم

2019/12/08 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كميل_داغر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، كتب رئيس حركة Objectif-France، الفرنسي من أصل جزائري، رفيق سماتي، في صحيفة كونتربوان Contrepoints، ما يلي: “تشترك الفترات ما قبل الثورية في أن القادة السياسيين والنخب القائمة في تلك اللحظة يكونون عاجزين دائماً عن تصور السيرورة الثورية الجارية.وفي حال ادركوا ذلك، يُظهرون عجزاً عن مواجهة هذه الظاهرة، بفعل موقف دفاعي مرتبط بالحفاظ على مصالحهم الشخصية.

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