البرلمان العربي يناقش عدداً من القضايا والأوضاع في الساحة العربية

2019/12/08 | 19:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش مكتب البرلمان العربي خلال اجتماعه في القاهرة (اليوم الأحد)، الأوضاع والتطورات في الساحة العربية.

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