2019/12/08 | 19:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل تدعو المستفيدين من راتب المعين المتفرغ في بغداد لمراجعة منافذ الصرف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/08 | 19:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تدعو المستفيدين من راتب المعين المتفرغ في بغداد لمراجعة منافذ الصرف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تدعو المستفيدين من راتب المعين المتفرغ في بغداد لمراجعة منافذ الصرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).