نائب عن دولة القانون: عدد مقاعد سائرون في البرلمان لا يُمكِّنها من تشكيل الكتلة الأكبر

2019/12/08 | 19:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي الغانمي، عن آخر تطورات اجتماعات الكتل السياسية لاختيار رئيس وزراء بديل عن عادل عبد المهدي.

وقال الغانمي، إن الكتل السياسية حريصة على اختيار بديل لعبد المهدي وفق الآليات الدستورية، وعبر المرور بالبرلمان، بعد انبثاق الكتلة الاكبر في مجلس النواب، والتي يقع على عاتقها تسمية مرشح عنها لرئاسة الحكومة، مضيفا أن اختيار رئيس وزراء، يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار متطلبات الشارع، لأن رفض أية شخصية لا تنال رضا الشارع سيدخل الجميع في نفس المأزق.

وأشار النائب عن دولة القانون في الوقت نفسه، إلى أن عدد المقاعد التي يمتلكها سائرون في البرلمان، لا يُمكِّنُها من تشكيل الكتلة الأكبر، وتحتاج الى ائتلافات اخرى لتتمكن من تشكيل الحكومة، مبيناً أن سائرون وفي حال عدم تمكنها من تشكيل الكتلة الأكبر، سيشكلها غيرهم.

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