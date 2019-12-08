2019/12/08 | 19:16 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- يسرى علي الداؤدي إن للمنطقة الجغرافية وتاريخها وعاداتها وتقاليدها وطبيعة تكوينها بالاضافة الى الدين، تأثير كبير وبارز في طبيعة تفكير وعقلية الانسان وكل هذا لعب دورا كبيرا في تهميش النساء الشبك في منطقة سهل نينوى، حيث إن وجود النساء في قرى ذات طبيعة منغلقة حرم الكثير منهن من حقوقهن ومن ضمنها التعليم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نساء الشبك، تهميش يرافقه محاولات تحفيز لإثبات الذات) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نساء الشبك، تهميش يرافقه محاولات تحفيز لإثبات الذات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).