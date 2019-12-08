 بيان من ثلاث أوروبية يتعلق بتظاهرات العراق والفصائل المسلحة.. هذا ما يخص الحشد

2019/12/08 | 19:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت 3 دول أوروبية، الأحد، أحداث وسط بغداد التي وقعت مساء الجمعة الماضي، وأسفرت عن استشهاد 24 شخصا وإصابة 170 آخرين.جاء ذلك في لقاء بين سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اليوم الأحد، وفق بيان صادر عن السفارة.وطالبوا رئيس الوزراء، بـ”ضرورة حماية المتظاهرين السلميين، وإجراء تحقيقات عاجلة ومحاسبة جميع […]

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