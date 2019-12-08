2019/12/08 | 19:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى غصة أخرى – عبد الحكيم مصطفى المتهمون باقصائنا من نهائي بطولة كاس الخليج العربي الرابعة والعشرين هم علاء مهاوي وكاتانيتش ومنظومة الرياضة في العراق ..لماذا هذه الجهات بالتحديد ..علاء مهاوي يتحمل مسؤولية هدف التعادل الثاني الذي سجله المنتخب البحريني في نهاية الشوط الاول من الزمن الاصلي للمباراة من التمركز السيء وعدم […]

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