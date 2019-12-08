2019/12/08 | 19:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الريال يسقط إسبانيول في مباراة فرنسية بإمتياز توهّج صلاح يمنح الفوز للريدز وسبعيني يعمّق جراح البايرن { مدن – وكالات: نجح ليفربول في اجتياز عقبة بورنموث، اول امس السبت، بنتيجة 3-0 على ملعب “فيتنس فيرست” في الجولة الـ16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.وجاءت أهداف ليفربول عن طريق أليكس تشامبرلين في الدقيقة 36 ونابي كيتا […]

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