2019/12/08 | 19:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي ومسرحية أوديب – نوزاد حسن اخيرا استقال عبد المهدي رئيس الوزراء الذي جاء الى منصبه من خلال اتفاق كتلتي الاصلاح والفتح بعد خلاف شهير بينهما عمن هي الكتلة الكبرى.فقد تمسك الاصلاحيون بانهم الكتلة الكبرى ورد الفتحيون على انهم تلك الكتلة.ولم يكن احد يتوقع ان تكون التسوية بينهما هي تنصيب عبد المهدي الذي […]

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