2019/12/08 | 19:26 - المصدر: الغد برس

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مئات المتظاهرين يتجمعون أمام بلدية بيروت ومجلس النواب ويستعدون لل

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مئات المتظاهرين يتجمعون أمام بلدية بيروت ومجلس النواب ويستعدون للتوجه في مسيرة نحو بيت الوسط

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