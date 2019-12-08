دول اوروبية تطالب الحكومة العراقية بعدم السماح لأي فصيل مسلح بالعمل خارج سلطة الدولة

2019/12/08 | 19:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب سفراء دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا ، اليوم الاحد، الحكومة العراقية بعدم السماح لأي فصيل مسلح بالعمل خارج سلطة الدولة، فيما دعت عادل عبد المهدي، الى ضرورة التحقيق العاجل في قتل المتظاهرين.

وذكر بيان مشترك للسفراء الثلاثة، تلقته "الغد برس" ان "سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا ألتقوا اليوم مع رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وقد ادانوا قتل المتظاهرين والعراقيين السلميين الحاصل منذ الاول من تشرين الاول، بضمنهم قتل 25 متظاهراً في بغداد يوم الجمعة الماضي".

وطالب السفراء عبد المهدي "باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ولحين تسلم رئيس وزراء جديد لهذا المنصب بضمان حماية المتظاهرين وإجراء التحقيقات اللازمة بصورة عاجلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن عمليات القتل".

وأكدوا على "عدم السماح لأي فصيل مسلح للعمل خارج سيطرة الدولة".

وحث السفراء الحكومة العراقية "على ضمان تنفيذ القرار الذي اتخذته حديثاً باعطاء أوامر لقوات الحشد الشعبي بعدن التواجد قرب مواقع الإحتجاج وأيضاً محاسبة أولئك الذين يخرقون هذا القرار".

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