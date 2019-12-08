2019/12/08 | 19:26 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشتركة: داعش يحاول استهداف مناطق منتخبة لاثبات وجوده هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/08 | 19:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشتركة: داعش يحاول استهداف مناطق منتخبة لاثبات وجوده) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشتركة: داعش يحاول استهداف مناطق منتخبة لاثبات وجوده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).