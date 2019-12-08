العراق مُهدد بالعودة إلى “الفصل السابع”.. مجلس الأمن الدولي يراقب الأحداث

2019/12/08 | 19:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق تتسارع التطورات التي ترافق #الاحتجاجات في #العراق، وقد بلغت حداً خطراً خلال الأيام الماضية، خصوصاً مع دخول #الميليشيات على خط قمع المحتجين بصورة واضحة وعلنية، وهو […]

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