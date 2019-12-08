نائب عن صادقون لـ

2019/12/08 | 19:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

أكد النائب عن صادقون النيابية، محمد كريم البلداوي، اليوم الأحد، أن الكتل السياسية أدركت بعد استقالة رئيس الوزراء "عادل عبد المهدي" أنها أمام

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