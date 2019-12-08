هيئة النزاهة توضح الية عملها في استعادة الاموال المهربة

2019/12/08 | 19:27 - المصدر: العهد نيوز

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أعلنت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، اليوم الاحد، أن التنسيق مع الادعاء العام والانتربول العراقي ووزارتي الخارجية والعدل حقق نتائج ايجابية في استرداد

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