الامن النيابية تحدد موعد الإعلان عن نتائج التحقيقات باحداث النجف وكربلاء

2019/12/08 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الاحد، عن آخر ما توصلت إليه بشأن تقرير اللجان التحقيقية المشكلة للتحقيق بالاحداث الاخيرة التي وقعت في ذي قار والنجف الاشرف.

وقال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن "لجنة الامن والدفاع وبناء على توجيه رئاسة البرلمان استضافت رئيس الاركان فرقة الرد السريع وآمر اللواء الاول والثاني، واستمعت لحديثهم بشأن الاحداث الاخيرة التي وقعت في محافظتي ذي قار والنجف الاشرف".

واكد أن "اللجنة وخلال زيارتها الى المحافظتين المذكورتين التقت ببعض الاطراف المعنية فيما تنتظر لقاء قائد شرطة ذي قار المستقيل اللواء محمد القريشي وقادة آخرين قبل كتابة التقرير النهائي".

وأشار الى أن "اللجنة البرلمانية ستناقش تبادل المعلومات مع اللجنة العسكرية التي شكلت من قبل القائد العام للقوات المسلحة برئاسة الفريق الركن خالد حمود وبعد لقائها بجميع الاطراف قبل كتابة التقرير بشكل متكامل خلال اسبوع وتقديمه الى مجلس النواب"، مشددا على ان اللجنة "ستقدم تقريرا موضوعيا يتناسب مع كل الاحداث التي وقعت في المحافظتين".

وتعهدت اللجنة العسكرية المكلفة بالتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة ذي قار (جنوب العراق) بكشف تفاصيل ما جرى أمام الرأي العام، ورفع تقرير نهائي إلى رئيس الوزراء.

وقال رئيس اللجنة المستشار العسكري لرئيس الوزراء الفريق الركن خالد حمود جبار إن "اللجنة ستكتب تقريراً نهائياً يعرض على رئيس الوزراء بعد الاستماع إلى جميع الأطراف".

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