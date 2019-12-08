2019/12/08 | 19:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. حريق شركة للتحويل المالي في الصويرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. حريق شركة للتحويل المالي في الصويرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).