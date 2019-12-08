الخزعلي يتهم {بعثيين وزعاطيط} البدء بتعطيل دوام المدارس والجامعات

2019/12/08 | 19:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أتهم الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، شخصيات بعثيية ومن وصفهم بـ"الزعاطيط" في البدء بتعطيل دوام المدارس والجامعات لتعطيل الحركة التعليمية واستغلال الظروف الراهنة في البلد.

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