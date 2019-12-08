2019/12/08 | 19:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يومية الإحتجاجات في ساحة التحرير -16- – حمدي العطار المتظاهرون وحدهم يملكون حق التغيير بغداد يتزاحم الان على تبني الاصلاح والتغيير (الجميع) حتى من قبل الطبقة السياسية التي تتصف (بالثبات) ويرى المتظاهرون وأغلبهم من الشباب أن مستقبل العراق لا يمكن أن يجمع بين الاتجاهين المتناقضين.لذلك يجب ان يفهم السياسيون ان الاصلاح المطلوب لا […]

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