2019/12/08 | 19:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط أطنان من المواد منتهية الصلاحية بمخازن زراعة بابل اكاديمية النزاهة تعقد مؤتمراً علمياً لبحث ممكنات الإصلاح بغداد – الزمان تعقد هيئة النزاهة العامة مؤتمرا علميا للاكاديمية، العراقية لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجامعة العراقية.وقالت بطاقة دعوة تلقتها (الزمان) امس ان (رئيس الهيئة صلاح نوري خلف سيرعى المؤتمر العلمي السنوي الرابع للاكاديمية بعنوان الاصلاح من […]

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