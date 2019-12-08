2019/12/08 | 19:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالة النفير في ساحة التحرير – ابتهال العربي مأساة قاصمة وفاجعة مؤلمة خيمت علينا منذ أن بدأت تنهال الأنباء من قلب التحرير..جمعة جديدة ملؤها الدم ..وجريمة جديدة ابشع من الماضية تغدر بالمعتصمين، ورصاصات هذه المرة من عدو مجهول..قوة مدنية ملثمة بسيارات من نوع بيكب بيضاء تكتلت وتمركزت في التحرير وبدأت منذ الساعة الثامنة ليلا تطلق […]

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