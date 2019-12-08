كاتب عراقي: قرار فرض العقوبات الأمريكية على الشيخ الخزعلي

2019/12/08 | 19:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد الكاتب العراقي إياد الإمارة، اليوم الأحد، أن القرار الأمريكي الخاص بفرض عقوبات على الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي

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