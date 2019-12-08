2019/12/08 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

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الهيأة السياسية للتيار الصدري تجتمع وتقترح تضمين 7 نقاط ومبادئ بقانون الانتخابات الجديد

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بغداد اليوم-بغداد

أقام الحشد الشعبي، الأحد (8 كانون الأول 2019) مجلس عزاء رسمي على روح المصور الحربي احمد مهنا.

وذكرت مديرية إعلام هيأة الحشد الشعبي، أن "هيأة الحشد الشعبي أقامت مجلس عزاء رسمي للمصور الحربي، أحمد مهنّا، الذي ارتقى شهيدا أث

بغداد اليوم _ كردستان

قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، الاحد 8-12-2019، إن فشل من اسماها بالأحزاب الشيعية في تقديم الخدمات هو السبب وراء الأزمة الحالية في البلاد، فيما أكد أن الكرد لن يسمحوا بتجاهلهم في الحكومة الجديدة.

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بغداد اليوم- بغداد

علق النائب عباس عليوي ، الاحد 8-12-2019، على تساؤلات عن عدم وجود ضمانات تؤكد محاكمة المتهمين بارتكاب مجازر بحق المتظاهرين منذ 1 أكتوبر ولغاية الآن.

وقال النائب عن تحالف سائرون، في حديثه لـ(بغداد اليوم)، "لابد ان تكو

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