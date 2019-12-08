2019/12/08 | 20:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملكة جمال الكون 2019، هي مسابقة ملكة جمال الكون الثامنة والستين في تاريخ مسابقة ملكة جمال الكون منذ انطلاقتها عام 1952، التي ستُعقد في 8 ديسمبر 2019 في تايلر بيري ستوديوز في أتلانتا ، جورجيا في الولايات المتحدة.وهذه هي المرة السادسة والثلاثين التي تستضيف فيها الولايات المتحدة مسابقة ملكة جمال الكون منذ بدايتها في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو لبعض ملكات جمال الكون لعام 2019.. من تستحق اللقب؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو لبعض ملكات جمال الكون لعام 2019.. من تستحق اللقب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).