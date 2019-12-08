الحشد الشعبي يعلن نتائج الصفحتين الأولى والثانية من إرادة النصر7

2019/12/08 | 20:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير "مديرية الحركات في هيئة الحشد الشعبي" في العراق جواد كاظم الربيعاوي، اليوم الأحد، عن نتائج الصفحتين الأولى والثانية من المرحلة السابعة لعمل...

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