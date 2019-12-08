ثلاث دول كبرى توجه تحذير «شديد اللهجة» إلى عبد المهدي.. هذا فحواه

2019/12/08 | 20:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق بعد الاجتماع به، وجهت ثلاث دول أوروبية كبرى تحذيراً شديد اللهجة الى رئيس الوزراء #عادل_عبد_المهدي، مطالبين إياه بضمان “إبقاء” قوات #الحشد_الشعبي بعيداً عن مواقع الاحتجاج.وأصدرت سفارات […]

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