حدث الأسبوع..

2019/12/08 | 20:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما بين التكهنات العديدة والمناقشات المطولة والقرارات المتوقعة، سيطر اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ومنتجي الخام من غير الأعضاء على الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي.

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