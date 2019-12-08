المركزي العراقي يبيع 178 مليون دولار عملة اجنبية بمزاد الأحد

2019/12/08 | 20:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي ارتفاع مبيعات العملة الأجنبية بالمزاد المنعقد اليوم الأحد إلى 178.04 مليون دولار، مقارنة بمبيعات المزاد الأخير والبالغة خلاله 169.53 مليون دولار.

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