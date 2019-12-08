التخطيط تباشر غداً بالإحصاء السكاني في البصرة

2019/12/08 | 20:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التخطيط أنها ستباشر اعتباراً من يوم غد الاثنين بالإحصاء السكاني في محافظة البصرة.

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