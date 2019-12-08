د. أنمار جمع الطب والرسم وكرة القدم في قارورة روحه

2019/12/08 | 20:18 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ حسام الشاعر اغلب الأطباء يختصون في مجالهم لصعوبته وتعقيداته وتشعباته مع زيادة الامراض والأوجاع الحديثة وكثرة المرضى وضعف المناعة.فنلاحظ أن الطبيب يندر ما يملك من مهارات اخرى سوى ما يخص اختصاصه وما يجاور مهنته.أما د.انمار طبيب جمع ما بين الطب والفن والرياضة.من هو د.أنمار؟ أنمار مروان سليم …

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