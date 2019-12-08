2019/12/08 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عصر أسياد العمارة – رند الهاشمي عمان صدر حديثا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر نوفمبر 2019 كتاب رينر بانهام ” عصر أسياد العمارة ” والكتاب يعكس وجهة نظر خاصة للمؤلف في العمارة الحديثة .قام بترجمة الكتاب عن الانجليزية الباحثة في شؤون العمارة سعاد علي مهدي .تقول المترجمة عن الكتاب : لقد خطر لي […]

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