2019/12/08 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمال الدين بين المحافظة والتجديد – الزمان بغداد صدر مؤخراً عن دار الشؤون الثقافية العامة ضمن سلسلة (دراسات) كتاب (السيد مصطفى جمال الدين بين المحافظة والتجديد) من تأليف الكاتب علي فضيلة خضير الشمري.يقع في يضم الكتاب 152 صفحة من القطع الكبير .تضمن الكتاب حياة السيد مصطفى جمال الدين بحوثه وأسرته و قسم الكتاب إلى […]

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