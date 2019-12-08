2019/12/08 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدور موسوعة الدعاة – الزمان بغداد صدر في بغداد حديثا الجزء الاول من (موسوعة الدعاة – سير ابطال كتبوا بدمائهم وافكارهم مسيرة الدعوة الاسلامية في العراق والمنطقة الاسلامية).وتتضمن الموسوعة اسماء وسير عشرات الدعاة الذين شكلوا نواة حزب الدعوة الاسلامية الذي اصدر الموسوعة باشراف الدكتور شلتاغ عبود المياح.صدرت الموسوعة عن دار العارف للمطبوعات في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور موسوعة الدعاة – الزمان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور موسوعة الدعاة – الزمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).