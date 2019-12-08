ذا إنترسيبت: فيسبوك تحول لأداة قتل وشيطنة المسلمين حول العالم

2019/12/08 | 20:29 - المصدر: العهد نيوز

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نشر موقع “ذا إنترسيبت” مقالا للمعلق المعروف مهدي حسن تحت عنوان “عزيزي مارك زكربيرغ: فيسبوك هو آلة كراهية ضد المسلمين حول العالم، ألا

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