جروح خطيرة في الرأس.. أطباء يحذرون من

2019/12/08 | 20:29 - المصدر: العهد نيوز

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أحدثت الهواتف المحمولة والذكية، نقلة كبرى في تواصل الناس، لكن هذه الطفرة الإيجابية لم تخل من الآثار السلبية، إذ يصاب الكثير من الناس

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