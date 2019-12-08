خواكين يدخل التاريخ كأكبر لاعب سنا يسجل

2019/12/08 | 20:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل خواكين سانشيز قائد ريال بيتيس تاريخ الدوري الإسباني اليوم بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك"، قاد بها فريقه للفوز على أتلتيك بيلباو 3-2، ليصبح أكبر لاعب سنا يسجل ثلاثية في "الليغا".

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